Time to love - Ines découvre la Salle du Temps

L’aventure prend un nouveau tournant pour nos jeunes femmes célibataires, tout au long de l’expérience, elles vont devoir se rendre dans la Salle du temps et faire face à des dilemmes de plus en plus difficiles. Et c’est Inès qui a été choisie par l’IA pour inaugurer cette nouvelle pièce. Acceptera-t-elle de sacrifier 10 minutes de sa Roue du Temps contre un indice sur le séduisant Jean ? Extrait – Time to Love, Saison 01, Episode 02.