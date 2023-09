Time to love - Inès seule face à Mélanie, Julie et Ariane

Depuis le début de l'expérience les filles ne comprennent pas l'attitude d'Inès. En effet, la jeune femme a très souvent le même crush que les autres filles une fois qu'elles se sont positionnées sur lui. Inès dit que c'est de l'indécision, mais lorsqu'elle se positionne sur Matthieu, c'est la goute de trop. Ariane se rapproche beaucoup de lui et encore une fois Inès veut aussi se rapprocher de lui. Mélanie, Julie et Ariane comptent bien mettre les choses au clair. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 25