SPOILER - Time to love - Jean pose un ultimatum à Julie !

Partageant une connexion évidente avec Julie depuis le début de l'aventure, Jean n'a plus de patience et décide de faire une annonce inattendue à la maison. Le beau surfeur réunit les candidats dans le salon pour demander à l'horloge de poser un ultimatum à Julie. Lui laisser le choix de partir avec lui le jour même ou continuer l'aventure jusqu'à sa conclusion. Qu'est-ce que la belle brune va-t-elle choisir ? Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 38