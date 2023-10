Time to love - Jérémy fait découvrir sa passion a Ariane

Pour son escapade à l'extérieur, Ariane a décidé de partir avec Jérémy. Lui qui a du mal à s'ouvrir est maintenant sur son terrain de jeu et est totalement à l'aise. Ariane est surprise de découvrir un Jérémy dans une posture assurée et virile. Cette escapade est de bon augure pour la relation entre les deux célibataires, mais Jérémy a-t-il finalement pris le large par rapport à Amaury ? Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 35