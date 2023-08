Time to love - Julie, déjà sous le charme de Jean ?

Dès le premier speed-dating, Julie n’a pas cachée son attirance pour le sudiste, Jean. À l’issue des premières rencontres à l’aveugle, les garçons ont dû choisir qui était la femme la plus plébiscitée et c’est Julie qui a remporté la première place. La jeune femme est alors la première à vivre sa première roue du temps durant laquelle elle aura 1h30 pour faire plus amples connaissances avec les garçons, et ce, comme elle le souhaite. Sans surprise, Julie décide de débuter sa roue du temps en discutant avec Jean de très longues minutes. Extrait – Time to Love, Saison 01, Episode 02.