Time to love - Julie et Jean s'embrassent dans la chambre noire

La chambre noire tant attendue entre Jean et Julie va avoir lieu. Julie est tout excitée à l'idée de sentir la présence de Jean. Comme elle sait que Jean aime le surf, elle a improvisé un cours de surf particulier. Cependant, très vite ce cours passe au second plan et un rapprochement charnel commence entre les deux célibataires. Ils vont même jusqu'à s'embrasser. C'est un moment tellement fort qu'ils n'arrivent pas à se quitter. Julie et Jean sont-ils officiellement le premier couple de l'aventure ? Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 18