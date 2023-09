Time to love - Julien offre son pantalon à Giu

Après les premiers rendez-vous dans la Roue du Temps, l’IA propose à nos 5 femmes célibataires d’apprendre à mieux découvrir les hommes grâce à une nouvelle étape : la phase sensorielle. Après Ariane, c’est au tour de Giu de découvrir un des hommes plus en profondeur. Mais à l’issue de ce rendez-vous, l’IA propose à la jeune femme de repartir avec l’un des vêtements de Julien et c’est son pantalon qu’il décide de lui offrir. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 08.