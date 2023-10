Time to love - Ana se livre à cœur ouvert avec Amaury

Pendant leur séance de yoga, Amaury et Ana partagent un moment de sincérité durant lequel la jeune femme se livre sur son passé. Elle finit par fondre en larmes dans les bras d'Amaury, qui découvre une nouvelle facette de la célibataire. Ce moment passé ensemble semble avoir connecté Ana et Amaury sur un autre niveau, rendant la décision plus difficile pour l'homme, qui est également attiré par la belle Ariane. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 29