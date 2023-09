Time to love - Le ton monte entre les filles et les garçons

Ce soir, l’IA propose aux filles et aux garçons de participer à un petit jeu pour faire plus ample connaissance. Mais alors que la soirée vient à peine de commencer, la tension s’installe rapidement après une réponse de la part des garçons. Très énervées, les filles préfèrent mettre un terme au jeu de l’IA. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 08.