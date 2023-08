Time to love - Les filles se confient sur leurs préférences

L’expérience « Time to Love » vient de commencer pour nos 5 femmes célibataires. Et l’aventure débute sur les chapeaux de roues, chacune leur tour, elles ont fait la connaissance de 8 hommes à l’aveugle. Réunies dans l’appartement dans lequel elles cohabiteront pour tout le séjour, Julie, Giu, Ariane, Victoria et Ines s’empressent de débriefer sur leurs premiers coups de cœur. Extrait – Time to Love, Saison 01, Episode 01.