Time to love - Matthieu prend la place de Jérémy et Amaury !

Au premier abord, Ariane trouve Matthieu très beau et très charmeur, voir trop. Elle qui fuit les hommes comme lui est tiraillée. Mais en même temps, une chose l'intrigue énormément chez lui. Elle décide de lui laisser une chance et plus elle parle avec lui, plus ses doutes disparaissent. Elle découvre finalement des atomes crochus entre eux qu'elle n'aurait pas soupçonnés. Amaury et Jérémy sont-ils déjà de l'histoire ancienne ? Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 25