Time to love - Patrick essaie de reconquérir Victoria

Après avoir surpris une conversation entre Patrick et les garçons durant la nuit, Victoria décide de ne plus lui adresser la parole. Confronté à cette distance, Patrick essaie de se faire pardonner en lui offrant un origami. Cependant, la jeune femme ne réagit pas favorablement, interprétant ce geste comme une tentative de manipulation. Victoria reste ferme dans sa position, affirmant qu'elle ne souhaite plus avoir affaire à Patrick. Malgré cela, Patrick persévère dans ses excuses. Finalement, elle s'adoucit, mais il lui faudra davantage de temps pour oublier. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 34