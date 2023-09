Time to love - Patrick séduit toutes les célibataires

Aujourd’hui, les filles vont avoir la possibilité de découvrir 8 nouveaux hommes dans la Roue du Temps. Pour les aider, elles ont pu découvrir leurs portraits et quelques profils sont sortis du lot, notamment celui de Patrick. Si Victoria a annoncé son coup de cœur dès le départ, Ines et Julie aussi ne sont pas insensibles à son charme. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 07.