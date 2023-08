Time to love - Saison 01 Episode 01

Elles sont cinq, cinq femmes à la recherche du grand amour. Pour ce faire, Julie, Victoria, Giu, Ines et Ariane se lancent dans une expérience hors du commun : « Time to Love ». Dans un lieu coupé du monde, elles auront 100h pour trouver l’homme de leur vie. Nos célibataires pourront accéder à un dispositif unique au monde : une gigantesque Roue constituée de 8 cabines dans lesquelles se cachent des hommes avec qui elles échangeront à l’aveugle dans un temps imparti. Grâce à "IA", l’Intelligence Amoureuse qui les aiguillera tout au long de leur séjour, rien ne sera laissé au hasard pour leur permettre de créer de véritables connexions amoureuses ! Ce soir, l’aventure commence enfin pour nos 5 femmes célibataires. Et pour le premier speed-dating, elles auront seulement 2 minutes pour faire connaissance avec les 8 hommes en quête d’amour. - Time to Love, Saison 01, Episode 01.