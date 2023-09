Time to love - Saison 01 Episode 11

Il est enfin temps pour Mélanie de rencontrer Jean. Tout de suite, elle met les choses au clair et laisse la place à Julie. Va-t-elle trouver en Erdal, son coup de cœur olfactif, un potentiel début de relation ? Dès son retour, Mélanie rassure Julie, elle a décidé de ne pas continuer avec Jean par respect pour elle. Pas le temps de se poser pour Julie qui a rendez-vous dans la chambre noire avec Giuseppe pour se rencontrer. Ce moment intime a totalement chamboulé Julie. Giu, quant à elle, va de nouveau approfondir avec les hommes qu'elle a sélectionné dans la roue du temps. L'occasion pour elle d'en découvrir plus sur ses coups de cœur. Suite à cette roue du temps, Michael est définitivement éliminé de l'expérience. Les filles vont maintenant le découvrir physiquement. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 11.