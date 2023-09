Time to love - Saison 01 Episode 12

Julie va pouvoir retrouver Jean et Giuseppe dans la roue du temps. Lors de la dernière chambre noire, Julie a compris qu'elle pouvait aussi envisager une relation potentielle avec d'autres hommes. Cependant, elle n'a pas oublié Jean et préfère privilégier son coup de cœur. Lorsque le moment de l'élimination arrive, elle choisit de ne pas continuer avec Frédéric. De son côté, Victoria veut vraiment approfondir sa relation avec Patrick. Elle n'a eu le temps de parler qu'avec lui, et elle prend donc la décision de ne pas continuer avec Julien. Il est temps pour Ariane et Inès de se rendre dans la chambre noire. Time to Love, Saison 01, Episode 12.