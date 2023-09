Time to love - Saison 01 Episode 17

Il est temps pour Julie de faire sa nouvelle roue du temps. Elle n'a que 30 minutes pour parler aux célibataires, mais surtout pour être honnête et tout dire à Jean au sujet de son rapprochement avec Julien. À la fin de sa roue du temps, elle décide d'éliminer Amaury et Jérémy. De son côté Mélanie va vivre aussi sa deuxième roue du temps. Elle veut a tout pris découvrir qui était avec elle dans la chambre noire. Malheureusement ses craintes sont validés lorsqu'elle découvre que son préféré physiquement est Patrick ! Finalement elle décide de l'éliminer ainsi que Julien. iA a une grande annonce à faire aux célibataires. Elles vont vivre leur dernière chambre noire ! Mais pour cette dernière, elles auront le choix de la faire avec le garçon de leur choix. Ariane ouvre le bal avec Amaury ! Time to Love, Saison 01, Episode 17.