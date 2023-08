Time to love - Saison 01 Episode 02

L’expérience « Time to Love » continue pour nos 5 femmes célibataires. Elles ont toutes débuté l’aventure par un premier speed-dating à l’aveugle durant lequel elles ont fait la connaissance de 8 hommes en quête d’amour. Si les premières attirances s’installent peu à peu, les garçons ont dû procéder à un vote pour choisir qui était la femme la plus et la moins plébiscitée. Et c’est la jeune Victoria qui a été le moins apprécié lors de ces premières rencontres. De son côté, Julie a été la préférée de ce speed dating et remporte alors un véritable avantage pour la suite de son expérience : elle va vivre sa première véritable roue du temps. Durant 1h30, la jeune femme va pouvoir échanger avec les huit hommes et gérer son temps comme elle le souhaite. Mais à l’issue de ce speed-dating Julie va devoir faire un choix et éliminé l’homme avec lequel elle a le moins accroché. Le lendemain matin, l’aventure prend un nouveau tournant pour Ines, l’IA l’invite à découvrir : la salle du temps, et la jeune femme devra faire un choix décisif. - Time to Love, Saison 01, Episode 02.