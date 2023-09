Time to love - Saison 01 Episode 23

Avec l'arrivée d'Ana dans l'aventure, l'expérience prend une tout autre tournure. La jeune femme expérimente sa première roue du temps sous le regard attentif des filles de la maison. La Toulousaine va ensuite pouvoir rencontrer deux hommes en chambre noire. Elle choisit Amaury et Patrick pour partager un moment sous haute tension. Entre massage sensuel et tour de tatouages, la jeune femme ne saura plus où donner de la tête, pour le plus grand malheur des candidates de la maison, qui voient l'arrivée de la célibataire comme une menace. Time to Love, Saison 01, Episode 23.