Time to love - Saison 01 Episode 26

Au réveil, la tension monte entre Julie et Inès. Jugée trop joueuse, les autres filles de la maison la critiquent pour son comportement envers les garçons qui leur plaisent. Finalement, la pression devient trop forte pour Inès qui éclate en sanglots. Afin d'apaiser les tensions, les célibataires reçoivent des cadeaux des garçons présents dans la roue. Ana, en particulier, est la destinataire de nombreuses lettres. Elle sera par la suite confrontée à une décision difficile : choisir deux garçons à éliminer de sa roue. Malgré l'absence de lettre d'Alexis, elle décide de le garder et d'éliminer deux autres célibataires. Cependant, il semble que celui-ci ait un intérêt particulier pour Inès, un intérêt qui fait douter la jeune femme de ses choix. Enfin, la phase finale de l'expérience approche à grands pas, et les filles devront sélectionner deux garçons pour les intégrer à la maison. Time to Love, Saison 01, Episode 26.