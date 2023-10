Time to love - Saison 01 Episode 28

C'est l'heure de la phase finale pour les filles de la maison qui vont enfin pouvoir découvrir le visage des garçons qu'elles ont sélectionnés et vivre en communauté avec eux. Cette phase réelle sera l'occasion de répondre à la question physique et de voir si cette attirance est complémentaire à celle ressentie lors des roues du temps. Alors que pour certaines, ce n'est pas le coup de foudre physique, pour d'autres, c'est une évidence. Par ailleurs, Julie va enfin rencontrer Jean, son coup de foudre de l'aventure. Cette attirance sera-t-elle la même avec son physique ? Time to Love, Saison 01, Episode 28.