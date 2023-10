Time to love - Saison 01 Episode 30

De bon matin, Jean décide de tout de suite prendre les devants avec Julie avec un bon petit déjeuner. Mélanie, elle est en plein doute vis à vis de Sekou et décide de tout de suite s'expliquer avec lui. Pendant ce temps, Victoria et Patrick profite de leur Idylle. Mais quand elle rentre de son date de 24h elle veut observer le comportement d'Inès et Patrick avant de les mettre devant le fait accompli. Time to Love, Saison 01, Episode 30.