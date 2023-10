Time to love - Saison 01 Episode 31

Après plusieurs semaines de rendez-vous à l'aveugle, les célibataires ont enfin l'opportunité de passer du temps avec leurs prétendants lors d'escapades de rêve. C'est maintenant le tour d'Inès de faire son choix entre Patrick et Julien. Sans hésitation, la jeune femme opte pour Patrick qui en profitera pour être honnête au sujet de sa relation passée avec Victoria. À leur retour, une dispute éclate entre les deux femmes. Pendant ce temps, Mélanie partage un moment intime avec Mirko à l'extérieur de la villa, tandis qu'Ariane et Amaury décident de s'absenter pendant 24 heures, durant lesquelles ils pourront clarifier leurs sentiments. De son côté, Ana décide de ne pas poursuivre sa relation avec Ludovic, qui décide de quitter l'aventure de son propre chef, l'occasion pour Alexis de se rapprocher de la jeune maman. Time to Love, Saison 01, Episode 31.