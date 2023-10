Time to love - Saison 01 Episode 36

Inès, qui a décidé de faire venir dans la maison Tom pour intégrer l'aventure, va être très agréablement surprise par le torréfacteur. Suite à son comportement lors du départ de Sekou, Mirko demande des explications à Mélanie qui ne semble pas prête à communiquer avec lui. Il décide donc de lui écrire des solutions à l'écrit, un comportement mature qui semble plaire à la jeune maman. Du côté de Patrick, c'est la réconciliation avec Victoria. Les deux passent un moment en tête à tête dans le studio. Enfin, les duos Ariane et Jérémy ainsi qu'Ana et Amaury font leur grand retour à la maison. Amaury en profite pour se livrer à Ariane qui veut encore prendre son temps pour faire son choix. C'est aussi le grand retour de Julie qui est accueilli par une nouvelle dispute entre Victoria et Inès. Time to Love, Saison 01, Episode 36.