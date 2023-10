Time to love - Saison 01 Episode 37

Au porte de la fin de l'aventure, Tom et Inès passent un moment à l'extérieur de la villa, l'occasion pour les deux célibataires d'apprendre à mieux se connaître. Au même moment, Victoria décide de partir avec Patrick pour une balade en bateau au cours de laquelle ils partagent mutuellement leurs sentiments. De retour à la maison, Amaury demande à l'horloge un moment privilégié avec Ariane suivie d'une séance de massage qui provoque la colère de Jérémy qui ne se sent plus à sa place ! Enfin, l'IA décide d'organiser une soirée blanche au cours de laquelle les deux prétendants d'Ariane s'affrontent pour obtenir 15 minutes en tête-à-tête avec la belle célibataire. Le vainqueur profitera de ce moment pour déclarer sa flamme à Ariane. Time to Love, Saison 01, Épisode 37.