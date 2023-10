Time to love - Saison 01 Episode 38

C'est l'avant-dernier jour de l'expérience ! Dans 24 heures, les 6 couples devront sceller leur destin... Le rapprochement tardif entre Jérémy et Ariane irrite Amaury, qui constate les efforts du jeune homme avec sa prétendante. Encore marquée par ses dernières histoires d'amour, Victoria décide d'ouvrir son cœur à Patrick avant de faire appel à Soazig, l'experte en relations amoureuses. Inès et Tom continuent de se rapprocher, alors que Jean fait une annonce inattendue à la maison ! Le jeune surfeur demande à l'horloge de poser un ultimatum à Julie. Partir avec lui dès aujourd'hui ou rester dans l'expérience jusqu'à la fin ? Time to Love, Saison 01, Episode 38.