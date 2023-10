Time to love - Saison 01 Episode 39

Jean est toujours dans l'attente, il doit faire face au choix de Julie. La jeune femme décide finalement de partir avec lui. Julie quitte donc l'expérience avec Jean. À quelques heures du choix final, Inès part en escapade avec Tom, Ana part avec Alexis et Ariane doit faire son choix entre Amaury et Jérémy. L'horloge a préparé une soirée spéciale pour tout le monde. Elle demande à tout le monde de se mettre sur son 31. Pour pimenter la soirée, Mélanie lance un mensonge vérité, mais les révélations de la soirée vont tendre la relation entre Mélanie et Mirko. De son côté Patrick à l'impression d'être délaissée par Victoria. Il veut parler de sexe avec elle, mais elle est totalement braquée. L'aventure est bientôt terminée mais rien ne va plus. Time to Love, Saison 01, Episode 39.