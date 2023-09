Time to love - Victoria craque en se confiant à Soazig

Après la révélation d'Inès, Victoria est chamboulée et a besoin des conseils de Soazig. Elle décide donc de prendre le temps de lui raconter son histoire et de lui parler des rencontres qu'elle a fait dans la roue du temps. Va-t-elle réussir à continuer à s'ouvrir à Patrick malgré tout ? Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 13