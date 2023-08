SPOILER - Time to love - Victoria découvre le thème astrale de son coup de coeur

SPOIL ! Avant sa Roue du Temps, Victoria choisit un indice qui renferme le thème astral d'Alexis. Accordant un fort intérêt pour l'astrologie et sa signification, elle ne perd pas de temps à en explorer les détails, et se fait un plaisir de partager ses découvertes avec les autres filles de la maison. Ces révélations astrologiques ne laissent pas les filles indifférentes. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 03