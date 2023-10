Time to love - Victoria et Patrick à nouveau complices

Après les nombreux conflits entre les deux célibataires, Patrick décide d'emmener Victoria au studio afin de pouvoir passer à nouveau un moment en tête à tête. Au programme ? Dîner en amoureux et jeux de questions. L'occasion pour les deux célibataires d'apprendre davantage à se connaître et enfin apaiser les tensions présentes depuis leur retour de leur date de 24h. La belle blonde semble s'adoucir alors que Patrick décide d'ouvrir son cœur. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 36