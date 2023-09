Time to love - Victoria et Patrick se livrent dans la chambre noire

Victoria mise beaucoup sur sa chambre noire avec Patrick. En effet, la jeune femme espère qu'il va réussir à la convaincre de sa sincérité. Elle sait qu'il s'est beaucoup plus ouvert avec les autres filles, mais pas du tout avec elle. Victoria attend donc beaucoup de lui et ne va pas hésiter à lui faire la remarque. Patrick va-t-il réussir à convaincre la jeune blonde ou va-t-il se tirer une balle dans le pied Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 18