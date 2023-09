SPOILER - Time To Love - Victoria et Mélanie en date avec Mirko et Nicolas

Suite aux départs des célibataires, Victoria et Mélanie sont invitées à rejoindre Mirko et Nicolas pour un date. Alors que Mirko et Mélanie partagent un moment de complicité qui les rapproche peu à peu, c'est plus compliqué pour Victoria et Nicolas, qui ne semblent pas connectés. La jeune femme très gênée ne s'arrête pas au physique et n'arrive pas à s'intéresser au célibataire qui s'efforce pourtant de lui plaire. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 22