Titan Games : l'affrontement des héros - Episode 103

La compétition se poursuit avec des concurrents qui poussent leur corps jusqu'à ses limites en affrontant des adversaires dans des défis impitoyables en tête à tête, conçus par Dwayne Johnson. Les gagnants avanceront jusqu'au défi ultime du Mont Olympus, le test athlétique suprême de vitesse, de force, d'agilité et d'endurance. Les concurrents masculins et féminins qui conquièrent le Mont Olympus deviendront des Titans, et à la fin, les Titans reviendront pour s'affronter. Une femme et un homme seront couronnés champions des Titans.