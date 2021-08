Titan Games : l'affrontement des héros - Episode 109

Parmi des milliers de candidatures, 64 athlètes exceptionnels ont été retenus. Puis, ils n'ont plus été que seize et à présent ils sont huit Titans d'élite, prêts à s'affronter en tête-à-tête dans des combats épiques. Les deux meilleurs hommes et les deux meilleures femmes auront une dernière chance, en s'affrontant, de conquérir le Mont Olympe. A la fin, un homme et une femme seront couronnés champions des Titans.