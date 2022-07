Incroyable rénovation : du virtuel au réel UK - Mimi et Luke

Imaginez que vous entrez dans votre maison, mais qu'elle est soudainement transformée comme dans vos rêves les plus fous. Angela Scanlon et son équipe mêleront réalité virtuelle et effets visuels de dernières générations afin de permettre aux familles de voir à quoi pourrait ressembler l'avenir de leur maison, avant de la construire dans la réalité. Jamais auparavant des plans n'avaient pris vie de cette manière : les gens peuvent instantanément explorer une transformation étonnante de leur chambre à coucher, de leur cuisine, salon ou encore voir leur jardin devenir un véritable petit paradis. Dans chaque épisode, un couple vivant dans une maison peu habitable se verra présenter deux projets radicalement différents par deux architectes. Le projet gagnant résoudra-t-il les problèmes de leur maison et améliorera-t-il leur vie ?