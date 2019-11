Total Rénovation : Frères en affaires - Julie & Peter

Dans Total Renovation : Frères en affaires, suivez les frères jumeaux Drew et Jonathan Scott, spécialistes de l’immobilier. Drew, l’agent immobilier, déniche des maisons défraîchies et les achète avant que son frère Jonathan, maître d’œuvre, ne les restaure. Leur objectif : transformer la demeure en maison de rêve pour leurs futurs clients. Mais ce n’est pas toujours évident de se projeter alors il utilisent un logiciel innovant pour présenter leur vision de la future maison. Drew et Jonathan vont-ils convaincre les futurs acheteurs de prendre un gros risque ? Et boucleront-ils leurs projets en respectant les délais… et le budget ?