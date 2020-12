Total Rénovation : Ma maison de rêve - Adam et Waylon

Drew et Jonathan Scott ont pour mission d’aider des couples à transformer leur maison actuelle en une demeure où ils voudront passer le reste de leur vie. Les propriétaires ne cherchent pas à en tirer un quelconque profit financier, ils savent que leur maison est « la bonne » et ont l’intention de vieillir avec elle. Mais avant que cela puisse arriver, ils ont besoin de Drew et Jonathan pour libérer tout son potentiel.