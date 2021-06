Total rénovation : Ma ville sur mesure - Nouveau bébé, nouvelle maison

Erin et Ben Napier adorent leur petite ville natale du Mississippi et en particulier ses vieilles maisons historiques. Avec des matériaux et des textiles anciens qu'ils dénichent, ils les rénovent tout en conservent leur caractère. Ce couple redonne ainsi vie aux maisons et s'assurent que l'avenir de leur petite ville soit aussi brillant que son passé.