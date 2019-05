Total renovation : ma maison sur-mesure - Episode 19 du 26 mai 2019

Lors d'un projet immobilier, que se passe-t-il lorsque l'on a un coup de cœur pour un quartier mais la maison désirée est insalubre et délabrée avec un design désastreux ?La seule solution selon Chip et Joanna Gaines, un couple expert de l'immobilier, de la rénovation et de la décoration : acheter et s'engager dans des travaux qui peuvent, parfois, être titanesques ! Dans " TOTAL RENOVATION ", la mission du duo est de restaurer, transformer et remodeler la bâtisse idéalement située aux Etats-Unis en une maison qui répond à toutes les attentes des participants ! Du sol au plafond, de la cuisine à la salle de bain, du salon au jardin, après les grands travaux et une refonte totale, comment les futurs acquéreurs vont-ils réagir en découvrant leur nouvelle demeure devenu un joyau magnifiquement restauré par Chip et Joanna Gaines ?