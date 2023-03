Un, deux, trois... sextuplés ! - Thanksgiving

Courtney et Eric Waldrop, ensemble depuis l'école secondaire, forment une famille ordinaire avec leur jeune fils et leurs jumeaux. Leur vie est complètement bouleversée lorsqu'ils décident d'avoir un dernier enfant : Courtney tombe plutôt enceinte de sextuplés! En plus de suivre la préparation prénatale et l'accouchement, cette émission montre le quotidien effréné de cette famille nombreuse. Une chose est certaine : l'arrivée à la maison de six nouveau-nés demande beaucoup d'adaptation.