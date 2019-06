NEWS - Vendredi 26/01/18 - 15:22

L'année 2017 a marqué la fin de Vampire Diaries après huit saisons et autant d'années de service de la part des frères Salvatore et de toute la communauté de Mystic Falls. Et si les derniers épisodes ont été chargés en émotion, Ian Somerhalder aurait bien aimé que la toute fin soit légèrement modifiée...