Les premières minutes de la saison 8 dévoilées

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. La saison 8 de Vampire Diaries débarque le 2 juin sur NT1. MYTF1 vous propose de découvrir les premières minutes de l’épisode. Attention les yeux !

Tout vient à point qui sait attendre. Alors qu’on découvre tout juste les derniers épisodes de la saison 7 de Vampire Diaries, les fans du show vont avoir l’agréable surprise de découvrir les premiers épisodes de la saison 8 le 2 juin prochain dès 12h10 sur NT1. Les fans le savent, il va falloir se préparer à vivre une saison 8 riche en suspense, mais surtout en rebondissements puisqu’il s’agit de l’ultime saison de la série. La scénariste de la série Vampire Diaries, Julie Plec, a sans aucun doute dû concocter de nombreuses surprises pour les nombreux fans du show qui se sont attachés aux personnages depuis le premier épisode.

Et comme les surprises n’arrivent jamais seules, en attendant cette date de diffusion, MYTF1 vous propose de découvrir les premières minutes de l’épisode 1 de Vampire Diaries. Intitulé « Le chant des sirènes ». On découvre Damon et Enzo qui semblent être sous l’influence d’une force maléfique et qui les pousse à commettre des actes horribles. Mais les deux vampires semblent particulièrement exigeants sur leurs victimes. En effet, ils ne choisissent que des humains qui ont commis des actes horribles. Damon et Enzo retrouveront ils leur état normal ? Pour le savoir, vous avez rendez-vous le 2 juin à 12h10 sur NT1.