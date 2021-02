Vampire Diaries : Le réel combat de Daniel Gillies (Elijah)

De passage à Paris en juin dernier, Daniel Gillies, l'interprète d'Elijah Mikaelson dans la série Vampire Diaries, puis The Originals, a confié à MYTF1 quels étaient ses projets pour les mois à venir. L'un d'eux lui tient particulièrement à coeur : défendre la cause des réfugiés soudanais en Ouganda.

Quand MYTF1 a rencontré Daniel Gillies dans le cadre de la convention Welcome to Mystic Falls 3, l'acteur était en pleins préparatifs. Après trois saisons dans Vampire Diaries et quatre dans The Originals dans la peau du vampire originel Elijah Mikaelson, le comédien avait décidé de dévouer son temps à une cause trop souvent oubliée et qui lui tient à coeur : la crise des réfugiés soudanais en Ouganda. Un projet que l'acteur a longtemps tenu secret. "Vous êtes les premiers à qui j'en parle", confiait-il en juin lors de son passage à Paris.

Sur le point de partir en Ouganda donc, Daniel Gillies a raconté en avoir assez de voir toujours les mêmes informations à la télévision, de voir "tant de futilités". Aussi a-t-il décidé de partir pour médiatiser ce qui pour lui est une des pires crises humanitaires au monde. "Je resterai pendant quelques semaines dans un camp de réfugiés soudanais en Ouganda", a-t-il ainsi raconté. "Je vais aller travailler là-bas, pour diffuser des informations sur les réseaux sociaux, que ce soir Twitter, Instagram ou en Facebook Live, depuis les camps de réfugiés", a-t-il précisé par ailleurs. Le comédien n'est pas habitué à demander qu'autant d'attention soit dirigé vers lui, mais selon lui, c'est pour la bonne cause. "Je pense qu’il est important que les gens entendent et écoutent les histoires de ces réfugiés qui ont fui la guerre et la crise au Soudan du Sud. Et j’apprécierai tout le soutien que quiconque peut apporter."

Depuis, le comédien s'est envolé pour l'Ouganda. Sur son compte Instagram notamment, il multiplie les publications de photos et vidéos dans lesquelles il raconte ce dont il est témoin.