The Vampire Diaries : quel avenir pour Damon et Katherine ?

L'acteur Ian Somerhalder, qui joue Damon dans The Vampire Diaries, est revenu sur la relation entre Katherine et son personnage.

Qu'on se le dise, si Damon (Ian Somerhalder) est revenu à Mystic Falls, c'était pour retrouver l'amour de sa vie, la dangereuse Katherine (Nina Dobrev). Ainsi, alors qu'il devrait se réjouir de son retour (à la fin de la première saison), le ténébreux vampire déchante...Pourquoi ?

Dès le début de la seconde saison de, Katherine dit à Damon, « Ca a toujours été Stefan. », soit une parole à même de briser le cœur du beau gosse et amoureux transi. Et interrogé sur les sentiments que son personnage éprouvait, Ian Somerhalder a révélé, « Vous savez, je pense qu'il en a fini avec elle. Katherine est une garce. »



Concernant sa confrontation avec le loup-garou Mason (Taylor Kinney), Ian Somerhalder a précisé qu'elle aura bientôt lieu, « Oui ça va arriver. C'est un combat majeur et il y avait de longues journées de tournage. Taylor est incroyable, on s'adore et c'est tellement amusant que l'on doive se détester. C'est d'un côté un sucre d'orge et de l'autre un fils de p***. »



The Vampire Diaries continue tous les jeudis, sur CW.



