The Vampire Diaries : Damon a changé...

Selon l'actrice Lauren Cohan, ce qui est arrivé à Rose a profondément marqué le vampire Damon et a réveillé une partie de son humanité.

Lauren Cohan a quitté précipitamment la série The Vampire Diaries mais reste toujours attachée à son personnage Rose. La preuve ? Elle en parle encore et toujours. Et selon elle, la petite romance partagée par Rose et Damon a fait changer le vampire ténébreux, en montrant une facette différente de sa personnalité.

Rose est morte à cause d'une morsure de loup-garou, alors que Damon était de plus en plus attachée à elle, « Je pense que c'est intéressant d'avoir fait ça. Car Damon n'est pas supposé s'engager dans une relation, mais Rose a réveillé quelque chose en lui. Je ne pas sûre que ce soit de l'amour, mais une sorte d'humanité et ça ouvert de nouveaux horizons pour lui. J'aime énormément cette scène où Damon s'arrête sur une route et est complètement dévasté. » explique Lauren Cohan à TV Line. Il est vrai que Damon est quelque peu différent depuis cet épisode tragique, bien qu'il lui arrive encore de tomber dans ses tourments...



