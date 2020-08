The Vampire Diaries : l’évolution style de Nina Dobrev

Alors que l’interprète d’Elena Gilbert s’apprête à faire son grand retour au cinéma dans le film xXx : Reactivated, MYTF1 revient sur les changements et l’évolution du style vestimentaire de la jeune femme.

Lorsqu’elle a commencé à se faire connaître dans le monde entier, Nina Dobrev n’était encore qu’une jeune fille de tout juste vingt ans. Pourtant avant cela, elle avait séduit plus d’un spectateur dans la série canadienne Degrassi : la nouvelle génération. Mais en France c’est son personnage d’Elena Gilbert dans la série The Vampire Diaries, en compagnie de Ian Somerhalder et Paul Wesley, pour ne nommer qu’eux, qui l’a révélée au grand public. Et plus les aventures passaient et défilaient, plus la jeune femme s’affirmait, tant au niveau du caractère que de son style vestimentaire.



Aujourd’hui, à 28 ans, Nina Dobrev a quitté The Vampire Diaries au terme de la saison 6 et sera prochainement à l’affiche du film d’action xXx : Reactivated, aux côtés de Vin Diesel. Sur son compte Instagram, la jeune femme semble profiter de la vie et multiplier les sorties officielles et entre amis. Et en l’espace d’une presque décennie, son style vestimentaire a lui aussi évolué, pour devenir parfois plus pointu et sophistiqué, parfois plus hippie. Mais sans jamais sombrer dans la vulgarité. La preuve en images…