Vampire Diaries : Damon et Elena, Ian Somerhalder et Nina Dobrev… le couple star de la série

Au terme de la saison 8 de Vampire Diaries, Damon Salvatore retrouvait Elena Gilbert, après plus d’un an d’absence. Une histoire d’amour qui finit bien pour le couple, qui a connu des hauts et des bas, mais qui s’était imposé dans le cœur des téléspectateurs.

"Les histoires d’amour finissent mal, en général" chantaient Catherine Ringer et Fred Chichin des Rita Mistouko. Caroline et Stefan l’ont prouvé dans le final de la série Vampire Diaries, lorsque lui s’est sacrifié pour sauver Mystic Falls, laissant sa bien-aimée en deuil. Mais "en général" ne veut pas dire tout le temps. Ainsi, l’histoire d’amour entre Damon et Elena a, elle, bien fini. Et pourtant, c’était mal parti. La jeune femme ayant été plongée par un sort dans un sommeil dont elle ne pouvait se réveiller. Pourtant, à la fin, Bonnie réussit à réveiller Elena, et , comme le montre la vidéo ci-dessus.

Damon et Elena vont pouvoir construire une vraie relation, loin des monstres et de la mort qui les entoure habituellement. Car le couple a toujours été LE couple de la série. Lorsqu’elle a commencé à éprouver des sentiments pour Damon, la jeune fille a tout fait pour les dissimuler, et il lui aura fallu deux saisons pour qu’elle ose enfin lui avouer son amour. Pendant très longtemps, Damon et Elena se sont tournés autour, formant une sorte de triangle amoureux avec Stefan, le frère de Damon.

Ian et Nina… supercouple !

Rien n’est jamais simple chez les Gilbert – Salvatore et ces deux-là l’ont prouvé à maintes reprises. Mais si le fans rêvaient de voir Elena et Damon vieillir ensemble, c’est aussi car à la ville, leurs interprètes, Nina Dobrev et Ian Somerhalder, ont également formé un couple pendant trois ans, entre 2010 et 2013. Le duo est alors devenu ce qu’Hollywood appelle un "supercouple", soit un couple tout puissant, et surtout très médiatisé. Leur statut à la ville n’a donc fait que renforcer leur statut de couple star à l’écran, et vice-versa. Mais en 2013, Ian Somerhalder et Nina Dobrev ont annoncé leur séparation. De nombreuses rumeurs, de jalousie notamment, ont éclaté. Les deux stars n’en avaient que faire, et c'est toujours le cas. Alors que chacun a refait sa vie et semble aujourd’hui comblé, ils ont tout de même réussi à offrir à leurs fans, la fin que Damon et Elena méritaient… en hommage au bon vieux temps.

> Découvrez l'épisode final de Vampire Diaries :