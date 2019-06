Vampire Diaries : Nathaniel Buzolic (Kol) rêve de s'embrasser lui-même à l'écran A.D | Écrit pour tf1 |

Lors de son passage à Paris pour la convention Welcome to Mystic Falls 3, Nathaniel Buzolic, alias Kol Mikaelson dans Vampire Diaries et The Originals, a répondu aux questions de MYTF1 sur le personnage qu'il aurait aimé incarner dans l'idéal.