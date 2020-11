Vampire Diaries : Comment Paul Wesley et Candice Accola voient le final de la série ?

"Vampire Diaries" fait ses adieux à la fin de la saison 8 qui vient de débarquer sur NT1. Mais comment les héros de la série imaginent le grand final ? Paul Wesley et Candice Accola répondent à la question !

C’est la dernière ligne droite pour Vampire Diaries. Depuis jeudi, les fans peuvent suivre, sur NT1, la huitième et dernière saison de la série culte portée notamment par Ian Somerhalder (Damon Salvatore) et Paul Wesley (Stefan Salvatore). Avant de dire adieu à la série qui l’a rendu célèbre dans le monde entier, ce dernier s’est confié à TV Line sur sa vision du grand final. L’occasion notamment d’avouer qu’il ne souhaite pas voir les héros terminer en enfer, littéralement parlant. "Quoi qu’ils (les scénaristes ndlr) fassent, je le respecterai (…) Mais toute cette notion de "montrer les enfers" et de voir Stefan être torturé dans une sorte de lave est ridicule."

Un avis partagé par Candice Accola (aussi connue sous le nom de Candice King) qui incarne Caroline Forbes dans Vampire Diaries. "En tant que personne sensée, oui je suis d’accord que c’est ce qu’il devrait se passer (finir en enfer ndlr). Ils ont commis des crimes surnaturels horribles et odieux et ils devraient payer pour cela (…) Mais ce n’est pas drôle de regarder ces personnages traverser ça, l’enfer. (…) En tant que téléspectatrice, je pense qu’il est plus drôle de vivre la version romantique où il n’y a que des personnages qui ont du cœur, des vampires et sorcières gentils. J’aimerais que la plupart d’entre eux aient une fin heureuse."

