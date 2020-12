Vampire Diaries saison 3 : la Mère des vampires !

Le huitième épisode de la saison 3 de Vampire Diaries dévoilera l'identité de la Mère des vampires !

Elle s'appellera Esther et apparaitra dans le huitième épisode de la saison 3 de Vampire Diaries. Si son nom ne vous fait pas trembler, vous devriez savoir autre chose : elle est la Mère des vampires, la plus puissante des immortels aux dents longues ! Klaus (Jospeh Morgan) va donc retrouver sa génitrice...

Celle qui incarnera la vampire mère a été choisie. Il s'agit de l'actrice Alice Evans, déjà vue dans Lost et Mentalist. La belle blonde apparaîtra dans l'épisode 8 à travers des flashbacks et donnera l'occasion aux fans d'en apprendre plus sur le sombre Klaus.

Les producteurs ont décrit Esther comme une femme d'une quarantaine d'années, belle, forte et féroce. Une créature des temps anciens, une lionne protégeant ses petits. Pas sûr donc, qu'elle rejoigne Elena et Damon dans leur combat contre Klaus et sa petite sœur. Alice Evans pourrait apparaître comme guest avant que son personnage ne devienne récurrent. Klaus va-t-il essayer de réveiller sa mère ? Patience...